Anteprima di NipPop per Pio D’Emilia

Evento speciale, stasera alle 18,30 al Teatro del Baraccano aspettando NipPop, il Festival con la direzione artistica di Paola Scrolavezza che si vilupperà da venerdì a domenica con workshop, incontri, performances e tavole rotonde con artisti ed esperti di cultura giapponese dall’Italia e dall’estero. L’anteprima è in ricordo di Pio D’Emilia, giornalista e reporter dall’Asia per più di quarant’anni e primo giornalista straniero a mettere piede nella zona chiusa di Fukushima. Sarà proiettato, in lingua originale con sottotitoli e voce narrante in italiano, ’Nu Guo. Nel nome della madre’ il primo documentario a cui il reporter ha lavorato insieme alla regista Francesca Rosati Freeman.