Antibiotici e antidolorifici illegali: denunciati undici passeggeri in aeroporto

Bologna, 26 giugno 2024 – Cosmetici e farmaci illegali per un peso totale di mezza tonnellata di prodotti. È il sequestro messo in atto dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli durante i controlli effettuati all'aeroporto Marconi.

I militari hanno sottoposto a controllo undici passeggeri – di nazionalità nigeriana, afghana, guineana, maliana, ghanese e cinese – in arrivo dai rispettivi Paesi d’origine, che avevano tentato di nascondere nelle loro valigie oltre undicimila cosmetici e farmaci illegali, di natura antidolorifica e antibiotica.

L’introduzione di farmaci sul territorio nazionale senza le prescritte autorizzazioni dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) è vietata e per questo tutti i prodotti scoperti sono stati sequestrati e i responsabili denunciati per le violazioni al D.lgs. 204/2015 e al D.lgs. 219/2006.

L’acquisto di medicinali al di fuori dei circuiti ufficiali pone in serio pericolo la salute degli utilizzatori, in quanto tali prodotti, non certificati e non autorizzati dalle competenti Autorità sanitarie, sono soggetti al rischio di essere alterati o modificati rispetto agli equivalenti farmaci originali oppure possono contenere percentuali di principio attivo diverse da quelle consentite nel nostro Paese.