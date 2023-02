Antiche danze e balli popolari, al via i corsi

Dalla manfrina al saltarello; dalla giga alla contraddanza: sono alcuni dei balli della tradizione che saranno proposti a Monzuno da ’Fragole e Tempesta’ tutti i martedì fino al 4 aprile. Si tratta di balli antichi che fanno parte del repertorio tradizionale dell’Emilia-Romagna, in particolar dell’Appennino nelle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Faenza.

Questi erano i balli staccati, le antiche danze in uso prima dell’avvento del liscio e che si ballavano nelle occasioni di festa nelle borgate e nei paesi, per il carnevale oppure per le feste patronali. Oltre al repertorio dell’Appennino saranno proposti le musiche e i balli provenienti da altri territori, nazionali ed europei.

Saranno approfondite alcune delle danze della nostra montagna come il saltarello, la giga e altri balli del repertorio dei balli staccati.

Saranno, inoltre, mostrati alcuni balli di repertori lontani come le courento (in occitano il femminile finisce con la o n.d.a.) delle valli occitane o brani della tradizione francese o anglosassone.

L’intento del corso è quello di avvicinare le persone alla danza popolare come mezzo per una sana e festosa socialità, per creare comunità in questi territori dove storicamente la musica, il ballo e la convivialità erano usati a questo scopo.

Al termine del corso i partecipanti potranno mettere subito in pratica quanto imparato partecipando al Gran ballo di Pasquetta organizzato da Fragole e Tempesta insieme al Circolo Monte Adone di Brento il 10 aprile.

Gli appuntamenti sono presso la Sala Ivo Teglia in via Bertini 1 a Monzuno tutti i martedì dalle 21 alle 23.

Il laboratorio è a cura di Giulia Betti e Giorgio Spanos, musicisti polistrumentisti suonano nella formazione Fragole e Tempesta, progetto culturale dedicato alla musica, alla danza e alle tradizioni popolari locali.

Il laboratorio è in collaborazione con il gruppo studi Savena Setta Sambro e con il patrocinio del Comune di Monzuno.

Gli incontri sono aperti a tutti anche a chi non ha esperienze pregresse di ballo.

Ingresso a offerta libera.