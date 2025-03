Antichi pellegrinaggi e nuovi cammini sul treno del trekking

Riparte, insieme alla primavera, il progetto “Trekking col treno”, un’iniziativa che promuove il turismo lento e consapevole. Sabato si terrà la prima camminata, dando ufficialmente il via a un programma che proseguirà fino al 30 novembre. Questa 34ª edizione si presenta con un calendario ricco: 47 escursioni alla scoperta del territorio bolognese, tra cammini già noti e itinerari ancora poco esplorati. Ma non solo: il progetto include anche percorsi nell’imolese e nel modenese. Come sempre, il punto di partenza delle escursioni è raggiungibile esclusivamente in treno o in autobus.

L’iniziativa è coordinata da Territorio turistico Bologna-Modena e dal Club Alpino Italiano. Anche quest’anno l’iscrizione è obbligatoria e i posti sono limitati: ogni escursione potrà accogliere al massimo 40 partecipanti. La prenotazione si effettua online sul sito ufficiale www.trekkingcoltreno.it. Il costo è di 2 euro per i soci Cai e 7 euro per i non soci, esclusi i costi del trasporto pubblico.

La prima escursione seguirà le tracce degli antichi pellegrini al confine tra Emilia-Romagna e Toscana, lungo la Via Francesca della Sambuca, il percorso che collega Bologna a Pistoia. "Abbiamo programmato 47 escursioni", ha dichiarato Paolo Ventura Beccari, presidente del Cai Bologna."Diciotto sono facili e accessibili a tutti, mentre ventinove hanno un livello di difficoltà medio. Verranno percorsi tratti di sentieri già noti, come la Via degli Dei, che lo scorso anno ha registrato circa 20mila presenze".

Quest’anno il progetto riserva uno spazio speciale all’arte. Sei escursioni attraverseranno il Bologna Montana Art Trail, tra Monghidoro, Monzuno, Loiano, San Benedetto Val di Sambro e Monterenzio, una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto dove la natura si trasforma in espressione artistica. Alcuni sentieri porteranno inoltre alla scoperta dei luoghi che ispirarono Giorgio Morandi, con una camminata tra i paesaggi che l’artista osservava dalla finestra di casa, fino ai celebri fienili del Campiaro.

Non mancheranno escursioni dedicate alle fioriture stagionali: l’11 maggio il trekking ’Un sentiero di peonie’ nei boschi tra Tolè e Vergato, mentre in estate, il 20 luglio, si andrà alla scoperta di Tresana, borgo caratteristico dell’Appennino, reso ancora più suggestivo dalle ortensie che colorano le sue case in pietra.

Grande attenzione anche alle acque dell’Appennino, con percorsi dedicati agli splendidi laghi del territorio."Usare i mezzi pubblici", ha sottolineato Alessandro Botteghi, responsabile direzione commerciale di Trenitalia Tper, partner del progetto, "significa adottare una forma di turismo sostenibile. Trekking col treno è un’iniziativa importante, perché promuove un turismo diverso, e attento alla scoperta del territorio, senza costi eccessivi".