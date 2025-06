Anticiclone Scipione su Bologna, temperature fino ai 37 gradi

Bologna, 11 giugno 2025 – Il caldo africano torna a ruggire anche a Bologna e provincia. Da giovedì 12 giugno e, almeno fino a domenica, la colonnina di mercurio inizierà a impennarsi fino a raggiungere, nella giornata di domenica, temperature vicine ai 37 gradi nelle aree interne della pianura e nelle aree più abitate della città.

Ad amplificare la sensazione di caldo sarà l’umidità che si farà sentire soprattutto nelle ore centrali della giornata. Andrà un po’ meglio di notte, con le temperature che resteranno vicine ai 20 gradi. Insomma, in Appennino e nelle campagne le ore serali regaleranno un po’ di refrigerio, mentre l’effetto isola di calore renderà il sonno più difficile per i cittadini di Bologna.

Le previsioni

L’alta pressione africana, come detto, continuerà a dominare per tutta la settimana. Solo dall’inizio della prossima potrebbe allentare leggermente la morsa portando a un abbassamento delle temperature vicino alla norma. Non si esclude qualche pioggia rinfrescate a metà settimana anche se, per ora, data la distanza temporale, risulta difficile localizzare l’esatta traiettoria dell’eventuale perturbazione. Nel caso si tratterebbe comunque di un breve refrigerio perché, secondo i principali centri di calcolo, l’anticiclone africano non sembra intenzionato a lasciare i nostri territori.

I bollini

Con il ritorno del grande caldo ricompaiono anche i bollini rossi nelle città, venerdì 13 giugno saranno tre i centri interessati: Bolzano, Campobasso e Perugia. Crescono però città contraddistinte dal bollino arancione. Emerge dal bollettino del ministero della Salute che monitora la situazione in 27 capoluoghi segnalando “condizioni climatiche che possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione”.

Nella giornata di oggi vengono segnalati bollini arancioni in tre città e sono Bolzano, Campobasso e Perugia. Domani 12 giugno i bollini arancioni saranno sei: alle città precedenti si aggiungono infatti Frosinone, Rieti e Roma. Venerdì 13 giugno i bollini arancioni saliranno a otto: Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Torino. A cui si aggiungono, appunto, i bollini rossi di Bolzano, Campobasso e Perugia.

I consigli contro il caldo