"Anticipiamo un milione per riparare le strade"

"Non possiamo aspettare oltre. Sulle situazioni più gravi dobbiamo intervenire prima dell’inverno e lo faremo con risorse comunali". Con 68 punti di crisi e danni complessivi per oltre cinque milioni e mezzo di euro il Comune di Valsamoggia ha messo in campo una manovra finanziaria con lo slittamento sul futuro del pagamento di alcuni mutui e reperire così un milione di euro per dare il via quanto prima alle principali criticità del territorio: il consolidamento dei piloni del ponte vecchio di Savigno (180 mila euro), la sistemazione del ponte di via Campadio (200 mila euro) e le tre importanti frane di via Tiola, via Abbazia e via Cà Bianca (totale 450mila euro). "Personalmente, vista l’impossibilità di operare nella stagione invernale, considero inaccettabile pensare di agire solo dalla primavera prossima. Per questo, nei casi in cui è stato possibile, come Comune, abbiamo anticipato le risorse per questi progetti" ha scritto il sindaco Daniele Ruscigno in un lungo post indirizzato ai suoi cittadini nel quale a distanza di quasi tre mesi ha fatto il punto sulla situazione generata dalle piogge del 16 e 17 maggio.

"Sul nostro territorio, in pochi giorni a ridosso degli eventi, si sono eseguiti interventi su qualche decina di situazioni, per un valore complessivo di interventi che ha superato i 100 mila euro. Ancora oggi rimangono chiuse o a viabilità limitata, tre strade e due ponti, al netto di alcune altre situazioni minori -spiega Ruscigno- Ad oggi non sono state erogate dallo Stato risorse né per i progetti, né per i ripristini. Dalle ultime comunicazioni fornite, a settembre dovrebbero essere finanziati i progetti (non si sa quanti) e poi successivamente i lavori (non si sa quando e quanto)".

Da qui la decisione che mette a dura prova le casse comunali di impegnare complessivamente un milione di euro per gli interventi ritenuti indilazionabili. E sono appunto quelli elencati per i quali i tecnici (del Comune, dell’Unione e della Bonifica Renana) stanno mettendo a punto i progetti esecutivi. Obiettivo: iniziare quanto prima i lavori e portarli a termine prima dell’inizio della stagione invernale. Non manca la critica della lentezza con la quale il governo sta affrontando la situazione: "Personalmente ritengo questa una modalità non idonea per la gestione di fasi emergenziali come questa, perché crea disparità tra i Comuni che possono permettersi di anticipare risorse e chi no. Del resto non è neanche giusto scaricare l’inerzia burocratica sulla cittadinanza quindi abbiamo scelto di procedere autonomamente, fin dove è possibile", conclude Ruscigno.

g.m.