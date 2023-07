Operazione antidroga a Bologna, la Polizia sequestra quasi 500 chili tra hashish e cocaina

Bologna, 26 luglio 2023 - Quattrocentoquaranta chili di hashish, 37 di cocaina, 61mila euro in contanti e una pistola calibro 3.80 senza matricola con 6 proiettili all’interno. È questo il bilancio del maxi sequestro messo a segno ieri dalla Squadra Mobile tra via Vizzani e via Fiacchi che ha portato all’arresto in flagranza di due soggetti di origine albanese, di 29 e 28 anni, con piccoli precedenti.

L’operazione, arrivata a termine di un’attività di osservazione classica che prevede il monitoraggio della zona, già teatro di altri sequestri di droga negli anni precedenti, si è sviluppata nella nella mattinata di ieri.

Il tutto è partito quando gli agenti, che da settimane seguivano i movimenti nelle vie interessate, hanno notato un soggetto, successivamente identificato nel ventinovenne albanese, allontanarsi in scooter da un’abitazione di via Rocchi. Poco dopo, nei pressi della casa arriva il complice, l’altro pusher di 28 anni, irregolare sul territorio, a bordo di una Peugeot.

Maxi sequestro di droga a Bologna: in conferenza stampa Roberto Pititto, capo della squadra mobile (foto Schicchi)

Intorno a mezzogiorno, il ventinovenne fa ritorno verso casa con una busta che nasconderà dentro il bagagliaio dell’auto, parcheggiata nell’adiacente via Vizzani, per poi salire sul veicolo e parlare con il suo complice. In quel momento, gli agenti intervengono procedendo con la prima perquisizione, che sortisce esito positivo: all’interno della busta vengono trovati 5 panetti di cocaina per un peso complessivo di 5 chili e mezzo.

A quel punto, la polizia procede a un controllo all’interno dell’abitazione di via Rocchi: qui vengono trovati ulteriori 30 confezioni di cocaina per un totale di 32 kg di sostanza stupefacente. Nell’armadio, invece, gli agenti hanno rinvenuto 55 confezioni di hashish per un peso di 440 kg insieme a 3 frullatori, bilance di precisione e macchine per il confezionamento sotto vuot

o. Oltre a questo, sono stati sequestrati 11mila euro in contanti e la pistola priva di matricola con munizioni e proiettili. Non solo, nella casa era presente anche un mazzo di chiavi incompatibile con la serratura dell’abitazione di via Rocchi. Tramite un successivo controllo, gli agenti hanno scoperto che le chiavi corrispondevano a un altro appartamento in via Fiacchi. Qui vengono trovati ulteriori 50mila euro in contanti.

Non è da escludere che i due pusher avessero dei complici, dato sul quale la polizia sta continuando a indagare. Entrambi gli spacciatori sono quindi stati arrestati con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio: il 29enne, residente in provincia di Firenze, risponde anche dell’aggravante dell’ingente quantitativo di droga oltre alla detenzione di armi clandestine. I quasi 500 kg di droga sequestrati, pronti per essere immessi sul mercato bolognese, avrebbero fruttato intorno ai 3 milioni di euro.