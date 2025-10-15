Sanità pubblica a caro prezzo

Massimo Pandolfi
Bologna
15 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Antitrust, ispezioni nella sede della Philip Morris a Bologna

L’autorità ha avviato un'istruttoria nei confronti di Philip Morris Italia per possibile pratica commerciale scorretta nel promuovere prodotti

Il quartier generale bolognese della Philip Morris

Bologna, 15 ottobre 2025 – L'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Philip Morris Italia per possibile pratica commerciale scorretta nel promuovere prodotti utilizzando espressioni come “senza fumo”, “un futuro senza fumo” e/o “prodotti senza fumo”.

Queste espressioni, sostiene l'autorità, potrebbero risultare poco chiare e omissive per i consumatori perché riferite a prodotti che, pur in assenza di combustione, non sono privi di possibili effetti nocivi per la salute, né sono meno nocivi di altri e possono creare dipendenze.

Ieri i funzionari dell'Autorità, con l'ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle sedi della società Philip Morris Italia e della società Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna.

