Antologia di Loretto Rafanelli. La poesia al Centro Alto Reno

’Lo sguardo senza fine’ di Loretto Rafanelli, a Gaggio Montano. L’ opera antologica del poeta sarà presentata domani al centro convegni Alto Reno - Ex cottolengo in via Meotti 26, alle 17.30. Il volume, uscito nel 2025 per l’ editrice Jaca Book, raccoglie una selezione dei versi composti in quarant’ anni di carriera. Rafanelli, nato a Porretta nel 1948, è stato recentemente insignito del premio Ceppo alla carriera di Pistoia capitale della poesia 2025.

L’autore è stato premiato "per la sua poesia – come si legge nella motivazione – che si rivela come testimonianza di una profonda esperienza umana e di un’autentica ricerca poetica". A dialogare con l’ autore saranno Alberto Bertoni, poeta e docente dell’Università di Bologna e Paolo Fabrizio Iacuzzi, poeta e presidente del premio Ceppo.