Antonella Viola ci parla di scienza

All’Oratorio di San Filippo Neri, nell’ambito della programmazione del Laboratorio, oggi alle ore 18, per i ’Dialoghi del presente’, Antonella Viola, esperta in immunologia e professoressa ordinaria di patologia generale all’Università di Padova, sale sul palco per riflettere sul rapporto tra medicina e scienza a partire dal suo ultimo libro ’La rivoluzione della cura. Un viaggio nella scienza che sta cambiando la medicina’, scritto con il medico esperto in malattie rare e terapia genica Alessandro Aiuti. La scienza medica procede sempre più veloce, servendosi di approcci innovativi per trovare terapie efficaci. Bisogna conoscere il metodo scientifico per poter partecipare attivamente alle scelte che riguardano la salute.