Antonelli, il ’Mago delle parole’: "La grammatica? È glamour"

Le parole hanno un fascino incredibile: possono cambiare il nostro punto di vista sul mondo. E chi le insegna diventa un vero Mago delle parole, proprio come il nuovo "bizzarro" insegnante d’italiano di questa classe di ragazzi, "un tipo tutto azzimato che ogni giorno se ne inventa una nuova" per insegnare la grammatica e la storia della lingua italiana. Oggi alle 18, alla Coop Ambasciatori, Giuseppe Antonelli, ordinario di Storia della lingua italiana all’Università di Pavia, presenterà il suo Il Mago delle parole, con Marcello Fois.

Giuseppe Antonelli, che importanza ha la parola? "Oggi siamo sommersi dalle parole e spesso le accettiamo passivamente. Guardiamo ciò che passa sullo schermo più che leggere, credendo di conoscere le parole senza coglierne il potere: possono influenzare le nostre scelte e anche avere conseguenze drammatiche. Per questo è fondamentale conoscerle e usarle con consapevolezza."

Ha avuto anche lei un ‘mago delle parole’? "Il professore del libro è quello che avrei voluto a scuola, ma il mio vero ‘mago delle parole’ è stato Luca Serianni, incontrato all’università. Grazie a lui, la mia vita è cambiata. Ha illuminato un’intera classe, al punto che nel 1992, creammo un gruppo che si riuniva anche fuori dall’università per continuare a studiare la lingua italiana. Questo è l’unico elemento davvero autobiografico del libro: anche i ragazzi protagonisti creano la loro ‘Accademia d’arte grammatica’, una società segreta in cui s’incontrano fuori da scuola per divertirsi a giocare con la lingua italiana".

Perché secondo lei la grammatica è considerata noiosa? "Come Il Mago dei numeri di Enzensberger sfatava il mito che la matematica fosse difficile, io voglio fare lo stesso con la grammatica. Le regole non sono imposizioni: sono vive e cambiano. Leopardi scriveva ‘che tu vadi, che tu facci’, Manzoni ‘io aveva, io amava’. Comprendere questi cambiamenti aiuta a riflettere, rendendo la lingua più coinvolgente. Vorrei riportare energia ed entusiasmo anche tra i docenti: fanno un lavoro delicatissimo, e spero che questo libro possa accendere la scintilla in molti".

È anche un modo per esplorare la lingua e scoprire parole? "È un viaggio nell’etimologia delle parole e le loro sorprese. Sapete che glamour deriva proprio dal latino grammatica? Oppure che l’alfiere, negli scacchi persiani, era un elefante? Il termine persiano suonava come Alfin, e da lì nasce la parola italiana. E che dire dello ‘Scacco matto’? Non ha nulla a che vedere con i matti: viene dal persiano shah mat, il re è morto. La lingua evolve attraverso gli errori, e capire questo processo aiuta a guardare la grammatica con occhi nuovi, senza paura di sbagliare".

Alice Pavarotti