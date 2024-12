Antonello Venditti celebra 40 anni di 'Notte prima degli esami' con un tour all'Unipol Arena

Ci sono canzoni simbolo che attraversano le epoche e le generazioni, e che hanno il potere, che ha che fare con la magia della musica, di farci ritornare, per pochi minuti a momenti significativi, indimenticabili, della nostra esistenza. Notte prima degli esami di Antonello Venditti, è uno di questi brani, e ha la capacità di far rivivere a chi lo ascolta, quelle ore di ansia, di trepidazione, che tutti hanno provato nell’attesa di una dei giorni più importanti della giovinezza.

Una ballata che compie 40 anni, un anniversario importante che il cantautore romano ha scelto di festeggiare portando in tour uno spettacolo dedicato a quella composizione, alla quale lo sviluppo della sua carriera è legato e che arriva a Casalecchio questa sera (ore 21) all’Unipol Arena.

Era il 1984, e Venditti, dopo il trionfale concerto dell’anno precedente al Circo Massimo per festeggiare la conquista dello scudetto da parte della sua Roma, avvia una collaborazione con il produttore Alessandro Colombini, che si concretizza nella realizzazione di uno degli album più significativi della sua attività, Cuore, che contiene alcune delle composizioni che lo accompagneranno sino a oggi. Titoli senza tempo, come Ci vorrebbe un amico e, appunto, Notte prima degli esami.

Una celebrazione che è stata anticipata dalla ristampa del disco in una Deluxe Edition e che vedrà il cantante alle prese con tutti i grandi classici del suo vastissimo repertorio. Successi che il pubblico dei concerti ama cantare in coro dalla prima all’ultima strofa, trasformando così lo spettacolo in un gigantesco juke box, dove scorrono pezzi come Bomba o non bomba, che in genere apre il concerto, seguito da Sotto il segno dei pesci, Ci vorrebbe un amico, Che fantastica storia è la vita, Ricordati di me, sino all’immancabile finale, intonato da tutti, con Roma capoccia.

25 canzoni eseguite dal vivo, che gravitano intorno a Notte prima degli esami, pubblicata, all’interno di Cuore il 20 luglio 1984, portando subito l’album che la conteneva ai primi posti delle classifiche di vendita, grazie a una miscela praticamente perfetta di temi personali e contenuti sociali, che sono una caratteristica della poesia di Venditti.

Lui sul palco, non si limita a cantare, ma approfitta della importante ricorrenza per sottolineare i brani con tantissimi ricordi e aneddoti che fanno entrare l’ascoltare nel cuore di una avventura umana e artistica iniziata alla fine degli anni ’60 nelle stanze di un locale entrato nella mitologia, il Folkstudio di Roma, dove conosce Francesco De Gregori con il quale nei 1971, realizza il suo album d’esordio, Theorius Campus, firmato da entrambi, una facciata per ognuno.

E poi, tra i tanti titoli, Lilli, Buona domenica, Sotto la pioggia, le collaborazioni, come quella con la star internazionale del jazz, Gato Barbieri, e la colonna sonora nel 1985 per il film Troppo forte di Carlo Verdone.