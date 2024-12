Antoniano, la mensa per i poveri è la seconda più attiva in Italia

Secondo l’osservatorio sulla povertà in Italia di Antoniano, con 7.500 pasti caldi distribuiti in media ogni mese, la mensa francescana bolognese è la seconda più attiva del paese dopo quella di Milano. Nel quadro dell’Operazione Pane 2024, le venti mense francescane hanno servito in media ogni mese 52.580 pasti, un’aumento del 28,7% rispetto al 2023. Per quanto riguarda le donne sole e le mamme sole, la struttura di Bologna è stata la più sollecitata in Italia, con rispettivamente 397 e 78 donne aiutate nel corso del 2024.

Per questo, frate Giampaolo Cavalli (foto), direttore dell’Antoniano, fa appello "a chi può offrire un aiuto, anche da lontano. I volontari dedicano energie e cuore, ma per rispondere ai bisogni crescenti abbiamo bisogno dell’appoggio di molte altre persone. La solidarietà non è solo un atto: è una strada verso un cambiamento condiviso. Insieme, possiamo costruire un futuro migliore per tutti".