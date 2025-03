Antonietta e Pia, le prime donne: "Portiamo i loro nomi nel futuro"

Era il 1946: due donne, entrambe di Galliera, vennero elette, per la prima volta, alle elezioni amministrative. Oggi l’amministrazione le ricorda con una sala a loro dedicata e intitolata. In occasione Giornata Internazionale della Donna si è svolta la cerimonia di intitolazione della Sala Pubblica a Galliera Antica a Pia Grotti e Antonietta Schiavina. Questa sala, collocata in in piazza Bosi 6/F, è di recente ripristino, inaugurata proprio con un Consiglio Comunale nel luglio 2022, e porterà il nome delle prime donne elette nel Comune. La Grotti, nata il 17 luglio 1892 e morta il 23 giugno 1979, è stata Consigliera Comunale dal 7 aprile 1946 al 26 maggio 1951.

Figlia di una famiglia di agricoltori, ha sempre vissuto in una borgata di case situata a Galliera Località Antica, assieme al fratello Gualtiero. Nubile, era solita indossare un grande grembiule e si occupava di faccende domestiche. Era una donna distinta e gioviale, apprezzata dalla comunità. La Schiavina, nata il 14 luglio 1921 e morta il 31 maggio 2022, è stata Consigliera Comunale dal 7 aprile 1946 al 26 maggio 1951. Ha frequentato le scuole elementari a Galliera, il ginnasio in collegio a Bologna e ha conseguito la Maturità Classica da privatista al Liceo Ginnasio Parini di Milano, dove era ospite di parenti. Nel 1945 si è laureata in Lettere Classiche presso l’Università Cattolica di Milano. È diventata insegnante e ha svolto la professione in scuole medie della provincia di Bologna, alla scuola media Tasso di Ferrara ed al Liceo Scientifico Roiti di Ferrara. Ha istituito la scuola media di Poggio Renatico e ne è diventata la prima preside. In seguito, diventa preside della scuola media di Pontelagoscuro e successivamente della scuola media di Ostellato sino al 1975, anno in cui termina la carriera lavorativa. Si era sposata nel 1964 con Giuseppe Namari.

Durante l’intitolazione, svoltasi alla presenza di cittadini, rappresentanti delle associazioni di volontariato, del Consiglio comunale, delle forze dell’ordine, l’amministrazione comunale ha rivolto un ringraziamento alle famiglie delle prime consigliere, che hanno partecipato alla cerimonia e accettato con gioia la proposta di dedicare loro questa Sala. "L’intitolazione di luoghi pubblici, come questa sala, è un modo significativo per ricordare e dare importanza alle figure che si sono distinte in diversi e numerosi ambiti, a partire da chi nella vita quotidiana si è impegnato per la nostra Galliera, e con impegno civile, politico e sociale, ha portato beneficio al territorio, come fatto da Pia e Antonietta – ha affermato il sindaco Stefano Zanni –. Questa intitolazione s’inserisce nelle azioni dell’amministrazione volte a preservare la memoria del territorio, anche per le future generazioni".

Zoe Pederzini