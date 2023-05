Antonio d’Elia: "Vogliamo far conoscere il nostro modo di vivere e stare insieme"

La lista Albero della Vita sostiene la candidatura di Antonio d’Elia alla carica di sindaco nel Comune di Camugnano. "Questa lista – spiega d’Elia - ha lo scopo di veicolare il nostro messaggio. Siamo una comunità che all’interno di una azienda agricola sta sperimentando un nuovo modo di vivere e di stare insieme. Ognuno ha il proprio ruolo, ma tra noi c’è una grande collaborazione in base alle diverse necessità ed è questo aspetto che ci differenzia dal quotidiano più comune dove le famiglie vivono una esistenza parcellizzata e la comunicazione è ridotta allo stretto necessario. Nella nostra realtà stiamo anche iniziando a sperimentare pratiche per l’autoproduzione di energia e cibo. Particolare attenzione sarà dedicata all’area bambini e adolescenti, primi passi verso la formazione di un nuovo mondo".

Da dove nasce l’esigenza di candidarvi?

"La nostra esperienza nasce nel 2017 ed eravamo in tre famiglie e oggi, a distanza di sei anni, siamo a 15. Farsi conoscere è diventata una necessità anche perché erano in pochi a sapere quello che facevamo in questa azienda agricola e il candidarsi è stato sicuramente una occasione per noi. Grazie a questa campagna elettorale stiamo promuovendo un video dove illustriamo le nostre attività. Stando al numero di persone che lo hanno visualizzato possiamo tranquillamente dire che tutta Camugnano adesso è al corrente del nostro stile di vita e della nostra proposta. Sappiamo che non vinceremo, ma abbiamo delle proposte un dialogo aperto con le altre liste e questo ci porterà a collaborare con chi avrà la responsabilità di guidare il paese".

Quali sono le vostre priorità?

"La cura degli anziani, un rapporto corretto con la tecnologia e lo sviluppo dell’agricoltura bio. La solitudine degli anziani è un problema serio che bisogna affrontare a tutti i livelli anche perché la nostra è una società dove l’età media si alza costantemente, ma le tutele restano poche per chi invecchia. Tutti noi siamo molto dipendenti dalla tecnologia e questo può essere un problema. Dai bambini che restano incollati per ore davanti ai videogame agli adulti, oramai si fa fatica a pensare a trascorrere una giornata senza la tecnologia. Sicuramente è importante, ma il suo utilizzo non deve superare certi limiti e non deve essere condizionante".

Perché puntate anche sull’agricoltura biologica? "Anche in questo caso stiamo vivendo uno squilibrio. Oggi la fauna selvatica è più rispettata dell’agricoltore che decide di coltivare il terreno rispettando l’ambiente. E’ chiaro che in questo modo questo tipo di produzione viene disincentivata a favore di altre pratiche che mettono a rischio il nostro ecosistema".

m. s.