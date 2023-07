Antonio Landi, da Bologna fino al Brasile

Nicoletta

Barberini Mengoli

Bologna è stata sempre fucina di grandi personaggi: ovviamente l’ambiente fervido di cultura, la possibilità di coltivarlo attraverso l’aiuto di mecenati prodighi nei riguardi di qualsiasi artista e la nostra Università, hanno agevolato il processo di sviluppo culturale. Se non avessimo avuto uomini come il nobiluomo Luigi Ferdinando Marsili, fondatore dell’Accademia delle Scienze e sostenitore, con altre personalità artistiche, della nascita dell’Accademia Clementina, oggi non potremmo parlare del bolognese Giuseppe Antonio Landi. Questi, come studente di architettura, portò lontano gli schemi della nostra città per riprodurla, attorno al 1750, a Belém, città del Brasile, capitale dello Stato del Parà. Come scrive la storica dell’arte Beatrice Buscaroli nel catalogo di una mostra a lui dedicata all’Accademia delle Belle Arti di Bologna, "Landi conserverà l’insegnamento del maestro Ferdinando Bibbiena, autore dell’altare di Santa Maria degli Alemanni, per riprodurlo nella cattedrale di Belém. Creò originali scenografie, abbattendo proprietà, dando soprattutto profondità e nuove prospettive. La presenza di Landi in un mondo così lontano parte dalla sua adesione ad una spedizione di esperti internazionali incaricata, nel 1750, di tracciare i confini tra i possedimenti spagnoli e quelli portoghesi nell’America del Sud. L’architetto andò però oltre, perché fece conoscere il suo talento alla monarchia portoghese, al punto da essere nominato architetto ufficiale della capitale amazzonica. Le commissioni arrivarono a raffica e la Buscaroli scrive: "Landi lavoratore instancabile costruisce e dipinge architettura, importando la matrice bolognese. Il suo stile sfronda il gusto locale, instaurando una sorta di ordine che sfida gli eccessi barocchi americani: facciate semplici e linee rette, sequenze di finestre che, negli interni, si contraggono in linee curve capaci di conservare ancora i caratteri dell’urbanistica bolognese".