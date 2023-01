Antonio Monda: "Racconto i film che hanno reso immortale New York"

Woody Allen e Diane Keaton che, seduti sulla panchina, guardano il ponte che collega Manhattan al Queens... Audrey Hepburn, con il tubino nero e gli occhiali da sole, che fa colazione davanti alle vetrine di Tiffany...Il giovanissimo Robert De Niro dallo sguardo stralunato sulla vettura gialla di ‘Taxi Driver’... Quante immagini, quante suggestioni, quanta meraviglia hanno regalato New York e i film ambientati nei tanti luoghi iconici della città. Di questo (e non solo) parla stasera alle 21 Antonio Monda, scrittore e professore alla New York University. L’appuntamento (ingresso libero fino ad esaurimento posti) è all’Illumia Auditorium di via Carracci 692: con il relatore dialoga Francesco Bernardi. Titolo della serata: ‘New York, il suo mito attraverso il cinema’.

Professor Monda, il cinema e la Grande Mela sono un connubio indissolubile?

"New York è la città in assoluto più cinematografica e chiunque arriva ha l’impressione di conoscerla. È nata per essere accogliente, come indica la Statua della Libertà, e perché è la più filmata. Stasera esaminerò decennio per decennio i film legati alla città, che sono tanti ma molto diversi tra loro, e ne illustrerò l’epica. Capiremo come i registi del posto, quali Allen o Scorsese, raccontano New York e come lo fanno coloro che sono arrivati da altre parti. Forman e Leone, ad esempio".

Lei, appena arrivato negli Stati Uniti, ha lavorato, seppur laureato, come portiere in uno stabile dell’Upper East Side. La sua è dunque una carriera figlia del sogno americano?

"Per me New York è stata una madre adottiva. E’ una città non facile nella quale stare fermi significa arretrare. Il mio impegno è stato non dimenticare le radici e non mollare".

Il suo salotto newyorkese è frequentato da molte star...

"A New York ci si vede quasi solo per affari. Per me e a mia moglie è stato invece naturale accogliere le persone per il piacere di farlo. Con una sola regola: non trasformare mai questi incontri in occasioni di lavoro".

È stato direttore della Festa del cinema di Roma. Che bilancio fa?

"È stata un’esperienza bella e gratificante con ospiti di riguardo quali Lynch, Scorsese e Meryl Streep".

Perché le sale cinematografiche dopo il Covid sono in crisi?

"Uno studio a livello mondiale dimostra che ovunque le platee si sono svuotate ma in misura inferiore dove esistono le sale più attrezzate. Ovvero in Francia e Inghilterra".

Dal suo punto di osservazione, come sta il cinema italiano?

"Esistono registi di assoluto talento come Rosi, Sorrentino, Garrone e Rohrwacher ma il sistema cinematografico italiano non è forte".

Qual è il film newyorkese che ama di più?

"Scelta difficile... ma credo sia proprio ‘Manhattan’ di Woody Allen".

c. cum.