Anusca, tocca a Calvigioni

E’ Renzo Calvigioni (nella foto) il successore di Paride Gullini. A distanza di cinque mesi dalla scomparsa del fondatore di Anusca, l’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe, che ha storicamente la sua sede a Castel San Pietro, ha eletto ieri la nuova guida. Marchigiano di Macerata, laureato in Giurisprudenza nell’ateneo maceratese, Calvigioni è stato responsabile dei servizi demografici del Comune di Corridonia dal 1989 al 2016, e congiuntamente al suo operato è iniziata, datatissima, anche la sua collaborazione in Ansuca. Già nel 1996, infatti, Calvigioni ha iniziato a prendere parte in veste di relatore a corsi, convegni e seminari organizzati da Anusca. "Mi attende un ruolo di grande impegno e di responsabilità – sono le prime parole rilasciate da Calvigioni –. Umanamente ho accolto con molta emozione l’elezione a presidente, un ruolo di grande prestigio svolto prima di me da una persona, Gullini, incomparabile per qualità, lungimiranza, efficienza". Inevitabilmente Calvigioni si è soffermato anche più tardi sul compianto Gullini, rimarcando "la straordinaria eredità che ci ha lasciato".

c. b.