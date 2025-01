Anziana aggredita e rapinata nell’atrio di casa

Casalecchio, 26 gennaio 2025 – Prima le tiene aperta la porta del condominio, poi la blocca nell’androne, la butta a terra e la deruba. Paurosa vicenda quella avvenuta, nella mattinata di venerdì, a Casalecchio, ai danni di una 86enne. A raccontare l’accaduto è il figlio dell’anziana vittima: “Mia madre, nonostante l’età, è ancora autonoma. Tutte le mattine esce di casa, dal condominio in zona Calzavecchio, dove vive da una vita, e con il suo carrellino va fino in centro per fare la spesa alla Coop. Ieri (venerdì, ndr), verso le 10.30, stava facendo rientro a casa, come al solito”.

Arrivata davanti al portone del condominio è iniziato l’incubo: “Mia madre ha notato un signore fuori dal portone. Ha infilato la chiave nella toppa per entrare e questo soggetto, che lei ha definito ‘abbastanza giovane’, senza dirle una parola le ha tenuto aperta la porta per farle entrare – racconta il figlio –. Mamma ha ringraziato quest’uomo, è entrata e ha appoggiato il carrello sotto le buchette della posta, come di prassi. Questo soggetto è entrato dopo di lei nell’androne e, sempre senza proferire parola, mentre mia madre era di spalle l’ha iniziata a strattonare fino a buttarla a terra. Le ha strappato la collanina d’oro che aveva al collo ed è fuggito dall’ingresso del condominio. Aveva lasciato la porta aperta, forse per andarsene più in fretta, poi l’ha chiusa dietro di sé. Mia madre, dolorante e molto spaventata dell’accaduto, ha iniziato ad urlare tanto da farsi sentire da alcuni passanti che, però, non riuscivano ovviamente a entrare nell’atrio del palazzo”. A sentirla è stato in un secondo momento anche un condomino del secondo piano, che ha capito che era successo qualcosa di grave e si è precipitato a soccorrere l’ultraottantenne. “Mi hanno chiamato e io mi sono precipitato lì – prosegue il figlio della donna –. Al mio arrivo c’era già una pattuglia dei carabinieri che ha chiesto qualche informazione sui fatti a mia madre e, poco dopo, è sopraggiunta l’ambulanza che l’ha portata al pronto soccorso, dove è stata gran parte della giornata di venerdì”. L’86enne è stata dimessa con una prognosi importante: 40 giorni per la rottura del polso destro e la lussazione della spalla sinistra.

“È praticamente immobilizzata, oltre che molto dolorante. Spero che si riprenda prima possibile – conclude il figlio –. La paura, però, dopo una cosa del genere è tanta”. La famiglia, nella mattinata di ieri, ha sporto denuncia, contro ignoti, alla stazione dei carabinieri di Casalecchio.