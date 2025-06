Anziana derubata dalla banda. Via 3mila euro, quattro arresti

Avevano già prelevato quasi 3mila euro dalla carta di credito appena rubata i quattro malviventi arrestati giovedì scorso dai carabinieri della stazione di Casalecchio e processati il giorno seguente con rito direttissimo al tribunale di Bologna. Si tratta di sudamericani residenti a Milano di età tra i 34 e i 70 anni che avevano messo a segno un furto con destrezza ai danni di una 82enne che si trovava nel parcheggio di un supermercato Coop di Sasso Marconi, dove era andata a fare la spesa. Avevano approfittato d un momento di distrazione della vittima e si erano allontanati con la sua borsa per poi imboccare la via Porrettana in direzione di Bologna. Nel tragitto hanno avuto modo di risalire ai codici segreti custoditi nel portafogli e utilizzato le carte di credito corrispondenti per fare prelievi per 2.750 euro. La donna però non aveva perso tempo, si era rivolta alla stazione dei carabinieri per sporgere denuncia e in tempo reale il militare ha diramato la notizia alla centrale operativa così che la ricerca dei ladri in è iniziata immediatamente. Decisiva la collaborazione delle due stazioni dei carabinieri, le informazioni fornite dalla signora e l’utilizzo degli svariati sistemi pubblici e privati di videosorveglianza. In pochi minuti la banda è stata rintracciata su una Peugeot 206 da una pattuglia dei carabinieri di Casalecchio in corrispondenza della rotonda Biagi. L’autista e i tre passeggeri sono stati identificati e poi perquisiti: sono stati trovati in possesso della refurtiva che è stata restituita alla proprietaria. Processati venerdì per furto aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, sono stati destinati agli arresti domiciliari nella loro residenza di Milano.