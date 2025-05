Anziana ferita sull’ambulanza. Un imputato risarcisce la vittima

Un’anziana cadde durante una manovra di scarico dall’ambulanza al rientro a casa, in zona Murri, dopo una visita all’ospedale Rizzoli, nel febbraio del 2020. La 79enne, professoressa in pensione, si ruppe un braccio, sbattendo contro le sbarre della barella, e secondo la Procura non venne neanche accertata l’entità del danno da parte degli imputati dopo le lamentele della donna. Lesioni personali colpose per "imprudenza, negligenza e imperizia" quindi, secondo il giudice di Pace Vittoria Pesante, che condannò al risarcimento nel dicembre del 2023 due volontari, di 25 e 45 anni, della Croce Gialla Valsamoggia. Quattrocento euro ciascuno come sanzione pecuniaria grazie alle attenuanti generiche (altrimenti erano 600 euro). Mentre in sede civile quattromila euro di risarcimento. Una decisione confermata anche in Appello, a gennaio, dalla giudice del Tribunale di Bologna Gilda Del Borrello. Così, uno dei due imputati, il 25enne, ora assistito dall’avvocato Gabriele Bordoni, è stato raggiunto da un sequestro dei beni dopo il deposito di quest’ultima sentenza. Ma a inizio maggio, il Tribunale della Libertà, con i giudici Mazzino Barbensi, Gianluca Petragnani Gelosi e Renato Poschi, ha accolto l’istanza di riesame presentata dal difensore del 25enne subordinandola al versamento di cauzione di 11mila euro. A questo punto, il 13 maggio, le parti si sono determinate a definire la vertenza e così quella somma ha portato alla remissione di querela e alla fine del processo penale, con revoca della misura cautelare, ovvero del sequestro conservativo dell’auto del giovane imputato. In questo modo vengono assolte le spettanze della parte civile, assistita dall’avvocato Luca Camaggi, per la provvisionale e per le spese legali dei due gradi di giudizio. "Tutto sommato, una conclusione equilibrata dopo anni di contenzioso aspro e di processi", commenta l’avvocato Bordoni.

Nicholas Masetti