Anziana invalida dopo la caduta. Operatori condannati a risarcirla

La professoressa in pensione si era rivolta al servizio privato della Croce Gialla per tornare a casa sua, in zona Murri, dopo una visita all’ospedale Rizzoli. Siccome vive sola e, oggi settantasettenne, aveva pensato fosse la soluzione migliore affidarsi a dei professionisti per un trasporto sicuro. Ma le cose sono andate storte: gli operatori l’hanno fatta cadere e lei ci ha rimediato un braccio rotto e un’invalidità permanente.

Per questo motivo, i due – un quarantaduenne bolognese e un ventitreenne napoletano – sono stati condannati dal giudice di pace, nei giorni scorsi, a una sanzione pecuniaria di 400 euro ciascuno, e a risarcire la vittima con una provvisionale di quattromila euro in solido con il responsabile civile citato dal giudice, ossia la onlus Croce Gialla stessa. Al processo, uno degli imputati (il più giovane) non si è mai presentato, né sono state avanzate proposte risarcitorie-conciliative alla parte lesa. Anche Croce Gialla, pur citata come responsabile civile, non si è mai fatta avanti in sede di processo.

I fatti risalgono al febbraio 2020 e la pensionata fu appunto portata a casa da un’ambulanza della Croce Gialla chiamata direttamente dal centralino del Rizzoli. Una volta arrivati a destinazione, però, i due operatori la fecero cadere mentre cercavano di trasportarla dalla barella alla sedia a rotelle, rompendole un braccio. Dopo di che, nonostante le grida di dolore della vittima che subito ha temuto una frattura, i due se ne sono andati, lasciandola nelle mani del suo collaboratore domestico. Una successiva visita medica ha poi confermato la diagnosi: frattura scomposta, ma inoperabile perché l’anziana è cardiopatica. A oggi, la donna ha ottenuto un’invalidità del 32%, e non riesce quasi più a muovere il braccio. Non solo: da quel giorno, quasi quattro anni fa, non è praticamente più uscita di casa, anche perché demoralizzata da quanto le era capitato.

"A distanza di molti anni dai fatti si chiude con una sentenza che rende giustizia alla sofferenza patita dalla mia assistita una vicenda paradossale, che ancora non trova logica spiegazione – commenta l’avvocato della professoressa, Luca Camaggi –. Non si comprende infatti come la Croce Gialla di Bologna non abbia mai formulato alcuna proposta risarcitoria del danno riportato dalla mia assistita. Ha molto stupito non solo il comportamento dei due imputati, che hanno negato i fatti sino alla fine del processo, ma anche quello della Croce Gialla che, benché citata quale responsabile civile dal giudice, non ha provveduto in alcun modo a coprire le conseguenze dannose provocate dai propri operatori, dimostrando indifferenza per i patemi e le sofferenze della parte civile: solo in questi giorni abbiamo avuto un primo confronto con l’associazione, ma a oggi non sappiamo nemmeno se sia assicurata e se pagherà quanto stabilito dal giudice".