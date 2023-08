Anziana investita a Malalbergo: portata in ospedale senza gravi conseguenze

Ottantenne investe una donna sulle strisce pedonali, per fortuna senza gravi conseguenze per l’anziana. L’incidente è avvenuto ad Altedo. L’anziano alla guida della sua utilitaria stava percorrendo la via Nazionale Porrettana, in prossimità della piazza. Ad un certo punto, forse per una distrazione, il pensionato ha investito una donna, 82enne del posto, che stava attraversando sulle strisce pedonali. L’impatto è stato violento tanto e l’anziana è stata sbalzata prima sul cofano dell’utilitaria poi a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un’ambulanza ed un’automedica, ma le condizioni dell’anziana per fortuna non erano gravi ed è stata trasportata all’ospedale in codice di media gravità. Sotto choc, ma illeso l’82enne alla guida. Sono, poi, sopraggiunti anche i carabinieri della Compagnia di Molinella, che si sono occupati di fare tutti i rilievi di prassi. Sarà da chiarire, infatti, per quale ragione l’anziano alla guida della macchina non si sia reso conto che la donna stava attraversando, per di più sulle strisce ed in pieno giorno.

z.p.