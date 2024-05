Anziana investita dal bus. È grave in Rianimazione

Due diversi incidenti, a distanza di poche ore l’uno dall’altro, entrambi ai danni di pedoni.

Nel primo caso, ieri mattina attorno alle 9.30, una signora sull’ottantina è stata travolta da un autobus Tper della linea 29 a pochi passi da piazza Maggiore. L’anziana si trovava sulle strisce pedonali all’incrocio tra via Rizzoli e piazza Re Enzo, davanti al cinema Modernissimo, quando il mezzo, che arrivava da via Rizzoli, l’ha investita. Un impatto violentissimo, tanto che una scarpa della signora è rimasta incastrata sotto le ruote dell’autobus, insieme a una chiazza di sangue. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza per prestare i primi soccorsi all’anziana, che è stata successivamente trasportata in codice di media gravità al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore. Con il passare delle ore e dopo aver subito un intervento, le sue condizioni si sono aggravate ed è stata trasferita nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale che si sono occupati di svolgere i rilievi al fine di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Il tratto di piazza Re Enzo da via Rizzoli all’incrocio con via degli Orefici è stato chiuso per diverse ore e in quello tra le vie Indipendenza e Ugo Bassi si sono create lunghe code, con conseguenti disagi al traffico cittadino. Le corse del bus, invece, sono riprese intorno a mezzogiorno.

"C’è grande dispiacere – così la presidente di Tper, Giuseppina Gualtieri – per l’incidente, avvenuto nel cuore della città, e per le gravi conseguenze a carico della persona investita, alla quale va il nostro augurio con l’auspicio che tutto vada per il meglio". La numero uno di Tper ha inoltre sottolineato che è già stato avviato l’iter dell’istruttoria interna "per la valutazione di ogni aspetto della vicenda, che proseguirà sentendo anche il conducente del mezzo, dipendente di un vettore partner di Tper nella gestione del servizio della linea 29, e mettendo a disposizione delle autorità intervenute tutti gli elementi in possesso dell’azienda per accertare l’esatta dinamica del fatto".

L’altro incidente, invece, è avvenuto sempre ieri, attorno alle 14, lungo la preferenziale di via delle Lame: anche in questo caso è stata coinvolta una donna – che non ha riportato ferite gravi, ma solo una contusione al polso – investita da una bici elettrica ’Ridemovi’ guidata da un ragazzo.

Chiara Caravelli