Anziana investita sulle strisce pedonali, è grave

Sono gravi le condizioni della donna di 85 anni investita ieri mattina in via Lavino, sulle strisce pedonali di fronte all’accesso del Centro di medicina generale di Monte San Pietro, a Calderino. Secondo una dinamica che è all’esame della Polizia locale Reno Lavino poco prima di mezzogiorno la signora è stata urtata da una Fiat Panda che procedeva in direzione di Montepastore e sbalzata sull’asfalto a ridosso del marciapiede. Il conducente dell’utilitaria, un ventenne del luogo, si è fermato immediatamente e con le persone accorse sul posto ha collaborato a prestare la prima assistenza alla donna. I primi soccorsi sono arrivati da un medico del vicino ambulatorio, mentre un automobilista che ha assistito al fatto ha accostato e segnalato il pericolo indirizzando il traffico in direzione Bologna sulla parallela corsia del parcheggio laterale. Sono poi sopraggiunte in successione due ambulanze del 118 ed un’auto medica con i sanitari che hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasportare la ferita al Maggiore di Bologna dov’è stata ricoverata con prognosi riservata. Sul posto, dove i residenti segnalano da tempo la pericolosità dell’attraversamento, anche due pattuglie della Polizia locale per i rilievi del caso e la raccolta delle testimonianze.

g.m.