Anziana investita sulle strisce pedonali: gravissima

Bologna, 20 aprile 2025 – Una donna di 81 anni è stata investita da un motorino ieri (sabato) poco dopo le 17 sulle strisce pedonali, in via Toscana. La donna, residente a Bologna, stava percorrendo l’attraversamento pedonale in corrispondenza del civico 8/c quando è stata travolta dal motorino.

E’ stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale Maggiore, dove è stata ricoverata. L’anziana sarebbe in condizioni gravissime.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia locale per i rilievi.