Anziana raggirata dai due truffatori. Caricata in auto e portata in banca a prelevare

Due truffatori ingannano una signora di 82 anni di Crevalcore e le rubano 3mila euro. E’ successo nei giorni scorsi e il figlio, che ha già sporto denuncia alla locale caserma dei carabinieri, racconta la disavventura della mamma per mettere in guardia del diffondersi delle truffe ai danni degli anziani. "Recentemente mia madre – racconta l’uomo – è stata contattata da una persona che le ha detto al telefono che suo figlio era incappato in guai giudiziari. E per venirne fuori occorreva versare una somma di denaro. Ma non solo per rendere più convincente il fatto, un fantomatico avvocato ha anche parlato con mia mamma dicendole che se consegnava il denaro ad un suo incaricato tutto si risolveva per il meglio".

E così i truffatori sono andati sotto casa della signora, l’hanno caricata in macchina e l’hanno accompagnata alla filiale della sua banca. Poi l’hanno aspettata fuori. La donna ha eseguito le istruzioni, ha prelevato il contante e poi ha raggiunto i truffatori dando loro il denaro. I malviventi quindi hanno riaccompagnato la signora nei pressi di casa sua e si sono allontanati. Poi l’anziana ha raccontato tutto al figlio che a sporto denuncia.

"Quello che vorrei sottolineare – continua il figlio della signora truffata – è che questi delinquenti probabilmente utilizzano delle tecniche ipnotiche. Mi viene da dirlo perché mia mamma non ha realizzato bene di essere stata truffata. Tanto che, nonostante le avessi detto che l’avevano raggirata, mi ha chiesto più volte se io fossi a posto e se il suo intervento economico avesse risolto i pasticci in cui mi ero ficcato. Ho deciso di rendere pubblica la disavventura di mia madre perché voglio sensibilizzare su questo tema. Alle persone coetanee di mia mamma dico: non credete a nessuno quando ricevete telefonate e nel dubbio chiamate sempre le forze dell’ordine".

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri di Crevalcore e potrebbero essere d’ausilio le telecamere di videosorveglianze collocate fuori e dentro la banca. "Una truffa questa - commenta il sindaco Marco Martelli -, che tocca gli affetti familiari, è molto diffusa. Dal nostro canto cerchiamo periodicamente di fare incontri e assemblee mettendo in guardia gli anziani. Abbiamo poi una convezione con lo Spi per dare un piccolo rimborso a chi viene truffato".

Pier Luigi Trombetta