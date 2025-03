Anziana di 91 anni vaga per un’ora nel buio e al freddo: salvata dai carabinieri

Baricella (Bologna), 4 marzo 2025 – È uscita di casa intorno alle 5 di mattina di sabato scorso, primo marzo, prima di perdere la strada e di non più ritrovarla. Protagonista una donna anziana che, disorientata, camminava da sola e senza ombrello, nonostante il cattivo tempo e la pioggia. La donna è stata notata da un automobilista in transito con la propria autovettura in via Altedo, a Baricella, e si è subito insospettito, considerando sia l’orario sia le condizioni meteorologiche avverse. Per questo, le si è avvicinato chiedendole se avesse avuto bisogno di aiuto, poi ha contattato il 112, facendo intervenire sul posto i carabinieri della Stazione di Bentivoglio.

Cos’è successo

Secondo il racconto dei militari, che hanno ricostruito l’intera dinamica, la pensionata si era allontanata volontariamente da casa di prima mattina quando fuori era ancora buio, senza documenti e cellulare, vagando quasi un’ora in stato confusionale e per circa un chilometro al freddo e sotto la pioggia. Riaccompagnata a casa dalle forze dell’ordine, ha potuto riabbracciare il suo cagnolino e il figlio, precedentemente informato dell’accaduto, che ha subito raggiunto l’abitazione dell’anziana madre. La donna, poco dopo essere arrivata a casa, ha manifestato chiari segnali di ripresa e ha riconosciuto l’abitazione. Dopo essere stata tranquillizzata e accudita dai militari, ha voluto ricordare con una foto questo episodio fortunatamente terminato in un lieto fine.

La signora in arresto cardiaco salvata dal carabiniere

L’episodio segue di pochi giorni quello accaduto a Bologna alla signora Pia, di 78 anni, con la propria vita salvata grazie un carabiniere, un appuntato del Nucleo Banca d’Italia bolognese, che era fuori servizio. Dopo aver avuto un arresto cardiaco il 16 febbraio scorso, la donna si era improvvisamente accasciata sul pianerottolo per il malore e il militare, attirato dalle urla provenienti dall’androne del palazzo (dove entrambi abitano), si è immediatamente precipitato al piano superiore e ha notato la condomina riversa per terra priva di coscienza, con battito cardiaco e respiro assenti. In attesa dell’arrivo del 118, in particolare dei paramedici e del medico, il carabiniere ha praticato le manovre salvavita alla donna, che si è poi ripresa ed è stata ricoverata all’Ospedale Sant’Orsola. Arrivata in codice rosso, è stata ricoverata in terapia intensiva ma è poi stata dichiarata fuori pericolo con il passare delle ore.