Anziana scippata e picchiata. Rapinatori in fuga in via Pasubio

Aggredita con una botta in testa e scippata della borsa. È successo nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, in via Pasubio, dove una pensionata è stata soccorsa da polizia e sanitari del 118 dopo essere stata malmenata da tre sconosciuti. Stando al racconto reso dalla donna agli agenti delle Volanti, mentre passeggiava da sola, sarebbe stata avvicinata e poi accerchiata da tre ragazzi, tutti vestiti di scuro che, dopo averla strattonata per sottrarle la borsa che aveva con sé, l’avrebbero anche colpita alla testa per riuscire a fuggire indisturbati con la refurtiva.

La signora, sotto choc e dolorante, dopo l’aggressione è stata subito soccorsa da alcuni passanti che hanno chiamato il 118. I sanitari, arrivati sul posto, dopo aver ascoltato la descrizione fatta dalla vittima dei suoi aggressori, hanno detto alla polizia di aver notato tre uomini in fuga corrispondenti al racconto della signora in via Emilia Ponente, nei pressi del parcheggio dell’Avis. Le pattuglie si sono quindi dirette nella zona indicata, senza però riuscire a rintracciare i tre rapinatori. La vittima, che nella borsa aveva documenti e chiavi di casa, era terrorizzata di trovarsi di nuovo di fronte i tre: dopo essere stata medicata è stata quindi accompagnata a casa dai poliziotti, che sono entrati con lei per assicurarsi che nell’appartamento non ci fossero estranei. Le indagini ora proseguono per riuscire a individuare i tre violenti.

n. t.