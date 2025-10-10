Anziana si ustiona a casa. Cambiata e messa a letto. Allarme tardivo, lei muore

Cinque ore è rimasta nel letto, con ustioni sul 55 per cento del corpo e in balìa di dolori terribili, prima che il figlio la trovasse e chiedesse aiuto. Nessuno però, malgrado la signora Elena Panettere fosse assistita 24 ore al giorno, aveva avvertito i soccorsi o la famiglia dell’ottantacinquenne del tragico incidente domestico che aveva subìto. E la signora è morta mercoledì, dopo cinque giorni di terribile agonia all’ospedale Maggiore: troppo gravi i traumi riportati. Adesso la polizia sta cercando di accertare cosa sia accaduto quella mattina del 3 ottobre scorso nella casa dove la pensionata, vedova e ormai affetta da demenza senile, viveva in via Panigale, alla periferia di Bologna. Stando a quanto ricostruito, la signora Panettere, quella mattina, sarebbe rimasta vittima di un incidente domestico. Avvenuto, all’incirca, alle 9. Probabilmente nel tentativo di prepararsi la colazione, la pensionata si sarebbe avvicinata troppo al fornello e i suoi abiti avrebbero preso fuoco, ustionandole braccia, petto e gambe: il 55 per cento del corpo, all’arrivo dei sanitari, presentava gravissime ferite. Le fiamme, però, hanno avvolto e straziato solo lei: non hanno danneggiato il resto della casa, tanto che sul posto non sono intervenuti quella mattina neanche i vigili del fuoco.

Una circostanza anomala su cui è necessario fare chiarezza riguarda lo stato in cui si trovava la povera signora quando il figlio, rientrato dal lavoro intorno alle 14, l’ha trovata agonizzante nel letto: quando i sanitari, immediatamente allertati dall’uomo sotto choc, hanno soccorso la pensionata, lei non indossava abiti bruciati, ma intatti e pressocché puliti.

E adesso quindi c’è da capire cosa sia accaduto nelle cinque ore intercorse tra l’incidente domestico e la richiesta di aiuto, arrivata solo quando il figlio è tornato a casa. La famiglia di Elena, viste le sue condizioni di salute, da qualche tempo aveva infatti disposto un’assistenza costante per la pensionata, che era dunque accudita da una badante. Perché nessuno abbia provveduto prima a chiamare i soccorsi e i parenti e come abbia fatto la signora a ustionarsi sono le domande che si sta ponendo adesso la polizia, che vuole dare una risposta a una famiglia straziata dal lutto. Perché forse, se l’allarme fosse stato tempestivo, se i sanitari fossero intervenuti subito, la signora si sarebbe anche potuta salvare, chissà.