Anziana sola chiama i carabinieri, i militari festeggiano con lei il compleanno

Bologna, 26 marzo 2025 – Non tutte le chiamate ai carabinieri avvengono per denunciare furti o richiedere il pronto intervento di una gazzella.

A volte le persone combattono nemici più insidiosi, come la solitudine.

Così ieri, intorno alle 18, i militari della Centrale Operativa di Bologna hanno ricevuto una telefonata insolita: quella di una signora sola che voleva condividere il suo 81esimo compleanno con gli uomini e le donne dell’Arma.

Allora una pattuglia della Stazione di Calderara di Reno ha bussato alla porta della signora che li ha accolti molto felice della visita.

I due carabinieri, dopo aver trascorso un po' di tempo con lei ad ascoltarla e rassicurarla, prima di andar via, come segno di affetto e di vicinanza, soprattutto per farle capire che non era affatto sola, le hanno regalato una torta per augurarle un buon compleanno.

L’anziana, dopo aver ringraziato affettuosamente, ha voluto ricordare quel momento scattando una foto in compagnia dei carabinieri.