Anziana truffata da finta figlia: “Sto male”. E lei consegna 50mila euro di gioielli

Bologna, 3 febbraio 2024 - Una nuova truffa ai danni di un’anziana si è consumata ieri pomeriggio a Bologna, per la precisione in zona Murri.

La vittima, una ultraottantenne, ha consegnato gioielli e contanti per un valore di circa 50.000 euro. L’anziana è infatti stata contattata al telefono fisso da una donna che si spacciava per sua figlia e ne conosceva pure il nome.

“Mamma, mi stanno portando all’ospedale Maggiore perché sto molto male. Ho bisogno subito di farmaci salvavita, molto costosi”, avrebbe detto la falsa figlia all’anziana, “consegna subito soldi e gioielli a un mio collega, che ti aspetta in strada. Poi ti riconsegnerò quello che avanza una volta pagate le medicine”. Così, l’anziana ha messo in un sacchetto alcune centinaia di euro e soprattutto anelli, bracciali e collane del valore complessivo appunto di decine di migliaia di euro. Poi ha dato tutto al finto collega della figlia, che indossava una mascherina chirurgica e la attendeva in un punto in cui non ci sono telecamere.

Solo più tardi l’anziana ha chiamato l’altra figlia, per avvertirla delle condizioni della sorella. La donna ha però capito subito la truffa, dato che la parente era in realtà fuori città.

Così ha chiamato la polizia: ora è caccia ai truffatori.