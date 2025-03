Anziana truffata, la riconsegna dei gioielli e dei soldi recuperati dal blitz in A13

Bologna, 17 marzo 2025 – Ha potuto riavere i suoi risparmi e i suoi gioielli l’anziana signora vicentina vittima di una truffa da parte di due uomini che, fingendosi carabinieri, l’avevano convinta a consegnare 6.050 euro in contanti e tutti i monili d’oro custoditi in casa.

Nei giorni scorsi, la Polizia Stradale della sottosezione di Altedo ha rintracciato i responsabili lungo l’autostrada A13 Bologna-Padova, intercettando il loro veicolo nelle vicinanze del casello di Bologna Interporto. I due uomini, italiani sulla quarantina e con precedenti penali, hanno tentato la fuga, ma sono stati fermati al casello di Bologna Arcoveggio grazie all’intervento degli agenti.

Durante la perquisizione, il denaro e i gioielli sono stati trovati nascosti nell’intercapedine del montante posteriore dell’auto.

I due, un paio d'ore prima, si erano presentati a casa della donna, residente in provincia di Vicenza, spacciandosi per carabinieri, asserendo di avere arrestato il figlio che aveva immediato bisogno di denaro per pagare le spese legali, convincendo la signora a consegnare ai due oltre 6mila euro in contanti e gli effetti personali in oro: per questo sono stati denunciati per truffa aggravata in concorso.

Qualche giorno dopo, la Polizia si è recata in provincia di Vicenza per restituire alla donna quanto le era stato sottratto. L

a signora, emozionata, ha espresso profonda gratitudine agli agenti per aver recuperato i risparmi messi da parte in oltre dieci anni e i monili di grande valore affettivo.

Nell’occasione, gli agenti hanno ricordato alla donna l’importanza di diffidare di chi si presenta alla porta senza uniforme e chiede denaro o gioielli, ribadendo la necessità di prestare attenzione a questo tipo di raggiri, che colpiscono spesso le persone più vulnerabili.

o.fi.