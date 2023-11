Anziana truffata, spariti 50mila euro

In casa aveva cinquantamila euro in contanti. I risparmi di una vita, accumulati pian pianino a domicilio, senza affidarli a una banca. Ma che l’anziana di 86 anni avesse questa ingente disponibilità economica dev’essere arrivato alle orecchie delle persone sbagliate. Che ne hanno approfittato.

È stata l’anziana stessa a denunciare ai carabinieri quanto le era accaduto, quarantott’ore dopo il fatto. La pensionata infatti nei giorni scorsi ha ammesso con i militari della Bologna centro di essere stata raggirata da almeno un truffatore.

Quasi ’standard’ il modus operandi, ormai arcinoto alle forze dell’ordine. L’anziana ha ricevuto una telefonata nella sua casa in via Zampieri da da un sedicente appartenente alle forze dell’ordine, che le chiedeva di pagare una ’cauzione’ per suo figlio, portato in carcere a seguito di un incidente stradale in cui aveva ucciso una persona. Poco dopo, la donna sconvolta ha ricevuto una seconda telefonata, questa volta dall’"avvocato" del figlio (il sospetto è che si trattasse della stessa persona di prima), che le consigliava di pagare al più presto la cifra più alta che fosse riuscita a racimolare in contanti per "evitare peggiori conseguenze giudiziarie" al figlio. La donna quindi ha raccolto tutto il contante che aveva in casa, appunto cinquantamila euro, e l’ha consegnato al finto membro delle forze dell’ordine che poco dopo si è presentato alla sua porta. Troppo tardi ha capito si trattasse di un’enorme truffa.

f. o.