Anziana ustionata in casa. Indagata la sua badante: "L’ha lasciata da sola"

È indagata per il reato di abbandono di persone incapaci aggravato dall’evento della morte la badante di Elena Panettere, l’anziana di 85 anni morta all’ospedale Maggiore dopo cinque giorni di agonia dopo essersi ustionata gravemente nel suo appartamento di via Panigale.

L’assistente domestica, di origini moldave, incensurata e regolare sul territorio, viveva con la signora affetta da demenza senile e rimasta vedova circa tre mesi fa. Per capire come la vittima si sia provocata le bruciature e ricostruire cosa sia esattamente accaduto in quelle quattro mura lo scorso venerdì mattina, è stata disposta l’autopsia, mentre la badante, che fa questo mestiere da vent’anni, è finita nel registro degli indagati. Toccherà a lei, di fronte agli inquirenti e agli agenti del commissariato Santa Viola che conducono le indagini, scandire i momenti prima, durante e (soprattutto) dopo il tragico incidente domestico di cui la 85enne è rimasta vittima.

Una tragica fine per la signora che abitava a Borgo Panigale e che, da qualche tempo, non era più lucida a causa del progredire della malattia che aveva reso necessaria la presenza, tutto il giorno, di un’assistente. La quale, appunto, non avrebbe dovuto lasciare sola la donna nemmeno un minuto. Cosa che, invece, potrebbe essere successa. Saranno le indagini a chiarire dove fosse la badante al momento dell’incidente e perché non abbia lanciato subito l’allarme.

Ma riavvolgiamo il nastro: l’incidente è avvenuto nella mattinata del 3 ottobre, quando la vittima, stando alle prime ricostruzioni della polizia, si è avvicinata troppo ai fornelli, molto probabilmente per prepararsi la colazione. In quell’istante i suoi abiti hanno preso fuoco. Siamo intorno alle 9. La badante ha raccontato ai poliziotti di essere stata sempre presente in casa, ma di aver lasciato la sua assistita sola per andare in bagno. La donna ha inoltre riferito che, quando è uscita dal bagno dopo mezz’ora, ha trovato l’anziana con i vestiti in fiamme e ha spento il fuoco utilizzando dell’acqua. A quel punto, avrebbe spogliato l’anziana, l’avrebbe lavata, rivestita e messa a letto, senza chiamare il 118.

Una versione tutta da verificare, su cui gli inquirenti nutrono più di un dubbio. Bisognerà infatti chiarire gli orari esatti dell’accaduto e se la badante fosse realmente in casa al momento dell’incidente.

La signora Elena è rimasta quindi nel suo letto con le ferite provocate dalle fiamme per ben cinque ore: ustionato il 50 per cento del suo corpo, con bruciature a braccia, gambe e torace. Nel suo giaciglio l’anziana è rimasta fino all’arrivo, nel primo pomeriggio, del figlio, che immediatamente ha notato che qualcosa non andava: la donna, infatti, era tremolante nel letto, ricoperta dalle ustioni. Un quadro anomalo e allarmante che l’ha spinto a contattare immediatamente l’intervento del 118.

La signora è stata ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Medicina d’urgenza del Maggiore per ustioni di seconda e terzo grado. Dall’ospedale, poi, l’uomo ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine per fare chiarezza sulla vicenda.

A raccogliere le prime deposizioni, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, mentre le indagini sono affidate al commissariato Santa Viola. Adesso bisognerà fare luce su questa tragica e triste storia, che ha strappato via all’affetto dei suoi cari, due figli e alcuni nipoti, la signora Elena.