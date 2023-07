Anziani e strutture, i dati di Anaste "Generiamo valore per 59 milioni"

Un tavolo per parlare di "sussidiarietà e innovazione". Ieri, l’Anaste - l’Associazione nazionale che rappresenta le imprese private di assistenza residenziale agli anziani – ha presentato alla casa di riposo Lyda Borelli il suo bilancio sociale. A fare gli onori di casa, il presidente di Anaste Emilia-Romagna, Gianluigi Pirazzoli (foto), il numero uno di Emil Banca, Gianluca Galletti e il vertice della Casa Lyda Borelli, Massimo Mezzetti.

Il tema principale è quello dell’invecchiamento inarrestabile della popolazione: per far fronte alla crescente domanda di assistenza, l’ex ministro Galletti ha proposto di rafforzare il patto tra pubblico e privato. "Le strutture pubbliche non possono affrontare questo problema da sole e necessita delle soluzioni delle strutture private", osserva il presidente di Emil Banca. A fare eco alle parole di Galletti è stato Pirazzoli, il quale ha sottolineato l’importanza che ai "nostri anziani" venga riconosciuto "il diritto di essere curati. Il rimedio urgente è una vera e solida integrazione pubblicoprivato, che poggi su solide basi di collaborazione, chiarezza e trasparenza" ha aggiunto il presidente.

Ad Amedeo Tartaglia di Bdo Italia è spettato il compito di presentare i risultati dei conti: il valore economico distribuito generato dalle 22 strutture di Anaste aderenti al documento di rendicontazione (che ospitano 1.449 persone) ammonta a 58,9 milioni di euro. Questa cifra rappresenta la somma complessiva dei costi per i servizi offerti, gli ammortamenti, gli oneri finanziari, le tasse, le sponsorizzazioni e il risultato dell’attività svolta. Il 45,4% (26,8 milioni di euro), è destinata al personale delle strutture, comprendendo stipendi, oneri sociali e remunerazioni per dipendenti e collaboratori.

Per quanto riguarda l’occupazione, al 31 dicembre 2022, le 22 strutture hanno impiegato complessivamente 1.009 persone, di cui 839 dipendenti, il 68% è assunto con contratto a tempo indeterminato mentre i restanti 170 sono collaboratori professionisti. Circa l’83% del personale delle strutture è rappresentato da donne, mentre i lavoratori stranieri costituiscono il 39% della forza lavoro complessiva.

Nicola Maria Servillo