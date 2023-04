Anziani nel mirino, tre truffe in due ore

Tre truffe nel giro di due ore e mezza, messe a segno tutte ai danni di anziani, nella zona ovest della città. Una recrudescenza di reati nei confronti delle fasce deboli, che rende necessario tornare a informare le potenziali vittime delle nuove modalità d’azione dei truffatori, perché possano subito rendersi conto quando si trovano di fronte a soggetti pericolosi. Una campagna di sensibilizzazione che deve coinvolgere anche famigliari e vicini degli anziani, perché siano loro i primi ad aiutarli a districarsi in questa giungla.

Il primo episodio è avvenuto l’altra mattina alle 10, in via Martin Luther King: un novantenne, al volante della sua auto, è stato affiancato da una coppia che sosteneva che il pensionato avesse urtato la loro macchina, provocando la rottura dello specchietto. I due truffatori hanno quindi chiesto i danni all’anziano, che ha subito consegnato loro 270 euro per ‘riparare’ il vetro infranto. Solo dopo che la coppia si è allontanata la vittima ha capito di essere caduta in un tranello e ha chiamato la polizia. Il secondo raggiro si è consumato alle 11,30 in via della Barca. Questa volta due uomini con addosso delle divise da carabinieri si sono introdotti a casa di una novantenne dicendole di dover controllare il denaro contante che aveva, perché in circolazione c’erano delle banconote false. La signora si è fatta convincere e ha consegnato loro 2000 euro. Preso il denaro, i due se ne sono andati in tutta fretta: a quel punto lei ha capito e ha chiamato la polizia.

L’ultimo caso è delle 12,20 in via Treves: due finti tecnici si sono presentati a casa di una signora di 85 anni, dicendo di dover controllare l’impianto idraulico. Dopo aver distratto la donna, uno dei due ha frugato nell’appartamento, riuscendo a trovare 800 euro. Ottenuto ciò che volevano, i due si sono velocemente congedati dalla pensionata. Anche questa truffa è stata segnalata dalla vittima alla polizia, che ricorda sempre di non fare entrare in casa sconosciuti e, in situazioni strane, chiamare subito il 113.

n. t.