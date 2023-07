Anziani rapinati al bancomat, in manette la banda dei rumeni

La tecnica era sempre la stessa. Avvicinavano le vittime mentre prelevavano al bancomat e, con raggiro o con violenza, ritiravano il massimo consentito per poi fuggire via con il denaro rubato. Un ingranaggio rodato, il cui ciclo è stato però interrotto dall’intervento dei poliziotti della Squadra mobile, che hanno arrestato tre giovanissimi romeni, di 18, 23 e 24 anni, incensurati, fermati in flagranza dopo la rapina ai danni di un sessantacinquenne di Monte San Pietro. Erano circa le 13 di giovedì quando i poliziotti, dopo aver pedinato per mezza mattinata la banda, sono arrivati nella frazione di Ponte Rivabella, dove i rapinatori sono entrati in azione quando hanno visto la vittima avvicinarsi allo sportello Unicredit. Non un caso che si trattasse proprio di quell’istituto di credito: infatti, è tra le banche scelte da questo tipo di delinquenti, dato che consentono ai propri correntisti di prelevare al bancomat fino a 4mila euro.

E mentre un complice attendeva nella macchina parcheggiata poco distante, gli altri due sono entrati in azione, appoggiando un foglio di giornale sul monitor dello sportello, cercando di distrarre e abbindolare con le chiacchiere la vittima. Intanto, erano riusciti a prelevare 4mila euro. L’uomo però si è accorto subito che qualcosa non andava e ha reagito: a quel punto i due sono diventati violenti e hanno tentato di colpirlo, ma sono stati bloccati dall’intervento dei poliziotti che avevano assistito a tutta la scena. Hanno tentato la fuga, ma sono stati bloccati assieme al complice e arrestati in flagranza.

L’auto su cui viaggiavano è risultata tra l’altro intestata a un altro cittadino romeno, che aveva a suo nome altre 112 vetture, tutte utilizzate per commettere reati. La stessa auto su cui viaggiavano i tre era stata infatti utilizzata durante la rapina, con la tecnica dell’abbraccio, di un Rolex in Toscana. La Squadra mobile, che già indagava sulla batteria, aveva agganciato i tre in via della Barca a Bologna, dove avevano tentato di rapinare una signora anziana che stava prelevando sempre a uno sportello Unicredit. Avevano però deciso di interrompere il lavoro data la presenza di diversi cittadini nella strada. E così erano saliti a bordo dell’auto e avevano iniziato a girovagare per la provincia, pedinati dagli agenti, fino all’arrivo a Ponte Rivabella.

Adesso, gli investigatori della Squadra mobile, guidata dal dirigente Roberto Pititto, sono al lavoro per verificare se i tre finiti l’altra mattina alla Dozza si siano resi responsabili di analoghi colpi messi a segno in provincia o anche in altre città. I giovanissimi rapinatori, infatti, non risiedono nel Bolognese: sono tutti in Italia senza fissa dimora e la notte prima dell’arresto avevano soggiornato in un albergo in città.

Nicoletta Tempera