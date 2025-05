Anziani truffati, restituito il bottino di ori da 40mila euro

I carabinieri del radiomobile di Vergato hanno recuperato una refurtiva di 40mila euro a San Benedetto Val di Sambro. Come sul Carlino avevamo raccontato, in manette sono finite tre persone, due stranieri di 26 e 28 anni, già noti alle forze dell’ordine e una 16enne, incensurata. Sono tutti accusati del reato di truffa in concorso. La refurtiva è stata trovata in una borsa, che aveva la ragazzina: il bottino è stato poi riconsegnato ai proprietari. L’attività che ha portato all’arresto è iniziata dopo che un cittadino ha chiamato i militari dicendo che lui e la moglie erano stati contattati da una persona qualificatasi come "carabiniere"; al telefono, il sedicente "carabiniere" li informava che la nipote aveva avuto un incidente e che aveva urgente bisogno di denaro o gioielli per pagare il danno ed evitare così spiacevoli conseguenze.

Zoe Pederzini