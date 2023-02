Anziani vittime di raggiri L’Unione arriva in aiuto

I sindaci dell’Unione dei Comuni Savena-Idice, con i sindacati confederali dei pensionati e la Cna pensionati hanno rinnovato l’accordo biennale contro furti e scippi con vittime i cittadini over 65. L’accordo sarà valido fino a fine 2024 e prevede di erogare un risarcimento ai cittadini ultrasessantacinquenni residenti nel territorio dell’Unione vittime di scippi, rapine, estorsione, truffa, furto con destrezza, furto conseguente a infortunio o malore dell’anziano, furto con scasso avvenuto nella abitazione principale di residenza dell’anziano (ad eccezione delle parti accessorie quali garage e cantine), furto avvenuto all’interno dell’abitazione di residenza in presenza dell’anziano eo dei suoi familiari.

Rimborsi previsti: importo dichiarato in fase denuncia del sinistro fino a un massimo di euro 100 per sinistro all’anno per ogni anziano (all’importo dichiarato possono essere aggiunti i costi per il rifacimento dei documenti fino al massimale previsto); 500 euro nel giorno del ritiro della pensione limitato a un evento all’anno per ogni anziano; in presenza di furti con o senza scasso che determinano la necessità di intervenire per il ripristino di porte, serrature e finestre al fine di entrare e garantire la permanenza dell’abitazione principale dell’anziano è possibile ottenere un rimborso fino a un massimo di euro 300 su presentazione della fatturaricevuta del professionista che è intervenuto per garantire l’intervento; rimborso forfettario per tutti gli apparecchi telefonici sottratti e denunciati nelle sedi competenti, con un rimborso pari a 60 euro per sinistro all’anno per ogni anziano. Non si prevede il rimborso qualora l’anziano sia titolare di polizza assicurativa a copertura delle medesime tipologie di sinistro; nè se il cittadino non sia residente nel territorio dell’Unione.

La segnalazione viene raccolta dagli sportelli dei sindacati e della Cna. Lo Sportello supporta l’anziano nella compilazione del modulo di segnalazione al quale viene allegata: copia della denuncia effettuata dalle forze dell’ordine; copia del documento d’identità, copia codice Iban rilasciato dalla banca, nel caso di furto di contanti dal bancomat indicazione del codice di blocco della carta. Nel caso di furto dei documenti sarà sufficiente la copia della denuncia alle Forze dell’Ordine.

Lo Sportello supporta il cittadino nella compilazione del modulo di segnalazione da inviare tramite posta posta elettronica all’indirizzo [email protected]

La segnalazione può essere consegnata anche agli operatori degli sportelli sociali presenti nelle sedi comunali.