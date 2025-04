Anziani vittime di truffe e raggiri. L’Unione conferma gli indennizzi

L’Unione sempre più al fianco degli anziani. L’Unione dei Comuni Savena-Idice ha rinnovato fino al 31 dicembre 2026 l’accordo, definito nel 2020, con i sindacati confederali dei pensionati e della Cna pensionati per facilitare l’espletamento delle pratiche necessarie per l’erogazione di un contributo a sostegno dei cittadini con più di 65 anni, residenti sul territorio dell’Unione, vittime di furti, truffe e rapine.

È previsto un contributo economico a titolo di risarcimento le seguenti tipologie di sinistri subiti: scippo, rapina, estorsione, truffa, furto con destrezza, furto conseguente a infortunio o malore dell’anziano, furto con scasso avvenuto nella abitazione principale di residenza dell’anziano (a eccezione delle parti accessorie quali garage e cantine), furto avvenuto all’interno dell’abitazione di residenza in presenza dell’anziano e/o dei suoi familiari, truffa online realizzata mediante strumenti informatici o tecnologici (personal computer e telefoni cellulari), furto del telefono cellulare. I rimborsi saranno pari all’importo dichiarato in sede di denuncia fino ad un massimo di: 100 euro per sinistro all’anno per anziano; 500 euro nel giorno di ritiro pensione limitata a un evento all’anno per anziano; 300 euro in presenza di furto con o senza scasso che comporti ripristino delle porte, serrature o finestre; 200 euro in presenza di furto a seguito di primo prelievo con bancomat successivo a accredito pensione oppure in caso di truffa online; 60 euro per furto di apparecchi telefonici sottratti per sinistro all’anno per ogni anziano.

Gli sportelli dei sindacati CGIL-SPI, CISL-FNP, UIL-UILP della CNA pensionati supporteranno gli anziani nella compilazione del modulo di segnalazione, che dovrà poi essere inviato tramite posta elettronica all’indirizzo segreteria@unionevallisavenaidice.bo.it oppure essere consegnata agli operatori degli sportelli sociali presenti nelle sedi comunali. Per avviare la pratica di risarcimento o di richiesta di aiuto è possibile rivolgersi anche al punto di ascolto presente nel Comune di residenza.

