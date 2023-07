Anziano disperso a Casalfiumanese (Bologna): ricerche in corso dei soccorritori

Casalfiumanese (Bologna), 11 luglio 2023 – Si cerca, si cerca senza sosta in Vallata. Forze dei vigili del fuoco, del soccorso alpino e dei carabinieri sono al lavoro da ieri sera in località Croara a Casalfiumanese per la scomparsa di un anziano.

L'uomo, ottantatreenne e residente a Monterenzio, nella mattinata di ieri è uscito da casa a bordo della propria auto ma non ha più fatto ritorno. Il veicolo è stato trovato, ma del pensionato per ora nessuna traccia.

Il soccorso alpino e speleologico Emilia Romagna stazione Rocca di Badolo è stato attivato ieri sera dalla centrale operativa del 118 di Bologna a seguito del mancato rientro a casa. Presenti sul posto anche le unità cinofile del soccorso alpino.