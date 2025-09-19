Anziano fungaiolo cade in un dirupo, rischia la paralisi

Mattinata di paura, quella di ieri, per un uomo di 73 anni, G. P., residente a Bologna, che è scivolato per oltre trenta metri in un dirupo a Lizzano in Belvedere. Il 73enne, insieme ad alcuni amici, era andato in cerca di funghi nella zona di Pianaccio, nel Comune di Lizzano in Belvedere. Ha imboccato il sentiero Cai 113 che, da Monteacuto delle Alpi porta verso l’Acerolo, al passo della Donna Morta. Mentre era intento a cercare i funghi é caduto in un canalone per una trentina di metri fermandosi, per fortuna, contro un faggio che ha evitato che l’uomo continuasse a precipitare.

Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati gli amici che hanno dato subito l’allarme. Erano da poco passate le 8.15 quando sono stati attivati i soccorsi. La centrale operativa Emilia Est ha inviato il Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Corno alle Scale, l’elicottero 118 di Pavullo, dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS e i vigili del fuoco. Il paziente è stato raggiunto in breve tempo dal mezzo aereo che ha sbarcato il personale con il verricello in quanto la zona non era atterrabile. L’intervento è stato tutt’altro che facile a causa dell’area impervia e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare parecchio per aprire un varco che consentisse il recupero della barella.

Recuperato con il verricello, il bolognese è stato trasferito all’ospedale Maggiore in codice di massima gravità. Ha riportato un serio politrauma che il medico anestesista ha provveduto a stabilizzare. L’uomo è sempre rimasto cosciente, ma, a quanto si apprende, rischia la paralisi per un danno alla spina dorsale.

z. p.