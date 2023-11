Anziano esce di strada con l’auto e finisce in un frutteto: aveva la patente scaduta da 10 anni

Casalfiumanese (Bologna), 18 novembre 2023 - Era finito con l'auto contro un palo della telefonia e poi, giù per una piccola scarpata, fin dentro a un frutteto. I carabinieri della Stazione di Fontanelice, qualche giorno fa, hanno soccorso l'anziano automobilista incappato nell'incidente dopo aver ricevuto la segnalazione di un cittadino che aveva visto l'auto fuori strada. All'arrivo dei militari l'uomo ha riferito di aver accusato un malore mentre stava andando a prendere il pane e per questo odi essere finito nel fosso. Nulla di grave, però: soccorso dai sanitari del 118, l’anziano è stato trasportato al pronto soccorso e dimesso poco dopo.

Quello che non ha riferito ai carabinieri - che l'hanno scoperto durante gli accertamenti - è che si era messo alla guida con una patente scaduta una decina di anni fa, senza mai preoccuparsi di rinnovarla. L’automobilista è stato così sanzionato in via amministrativa ai sensi dell’Art. 126 del Codice della Strada.