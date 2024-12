Anziano morto a Castel d’Aiano . La moglie: "Ferita dalla carriola"

Le ferite alle mani, ha raccontato ai carabinieri, se le sarebbe provocate spingendo una carriola in giardino. Non per uccidere quel marito, che sopportava, nel bene e nel male, da sessant’anni. L’ottantenne indagata per l’omicidio di Roberto Berti lo ha spiegato ai carabinieri del Nucleo investigativo e della compagnia di Vergato, che l’hanno sentita per far luce sulla morte dell’uomo. Era stata proprio la signora, ora assistita dall’avvocato Valentina Di Loreto, a trovare il cadavere, la mattina dello scorso 23 novembre. Era a terra, riverso in una pozza di sangue, poco distante della scale esterne della loro abitazione, una villetta su due piani di via Bedosta, in località Razora a Castel d’Aiano, con un grosso squarcio sulla gola.

La donna ha raccontato ai militari di aver subito chiamato il figlio, che vive a Bologna, e poi il 118: sono stati i sanitari, a loro volta, ad avvertire i carabinieri. Vicino al corpo dell’anziano, un passato, raccontano i vicini, da driver di gare al trotto, c’era un vaso rotto, sporco di sangue.

I militari hanno informato della vicenda la pm Beatrice Ronchi che, acquisita la prima informativa, ha aperto un fascicolo per omicidio sulla vicenda, indagando la moglie dell’uomo. Una scelta non solo legata a necessità di indagine, ma anche a tutelare la stessa pensionata: stando infatti a una prima ricostruzione dei fatti, l’ipotesi degli inquirenti è che l’uomo, che era invalido, senza un braccio, sia caduto mentre si trovava sulle scale con il vaso in mano. E che un frammento di questo gli abbia reciso la gola. Tra l’altro lo stato di salute di Berti, stando a quanto dichiarato dalla moglie, nell’ultimo periodo era molto peggiorato.

Un’ipotesi, quella dell’incidente, che soltanto i risultati dell’autopsia, disposta dalla Procura, potranno però confermare o smentire. Per questo, al momento, i militari dell’Arma indagano a 360 gradi, non escludendo alcuna pista, neppure quella dell’omicidio. I carabinieri, intervenuti nella villetta anche con gli specialisti della Sis, hanno perquisito anche l’auto del figlio della coppia, la cui posizione, al momento, non sarebbe all’attenzione dei militari: stando ai primi riscontri, l’uomo si trovava a Bologna al momento della tragedia. Tuttavia, anche in assenza di testimoni - l’abitazione si trova in una zona particolarmente isolata e di telecamere non ce ne è l’ombra - i militari dell’Arma stanno esaminando ogni elemento, anche analizzando i telefoni e ascoltando conoscenti della famiglia.

Nicoletta Tempera