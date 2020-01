Bologna, 16 gennaio 2020 - Un anziano morto, un testamento impugnato, due badanti finite nei guai: una prosciolta, l’altra a processo per abbandono di persone incapaci. E ora una perizia disposta dal tribunale per chiarire le cause del decesso di Novello Baldrati, 88 anni ed ex finanziere. "Ci sono molte cose strane in questa vicenda", spiega l’avvocato Paola Baldrati, parte civile per i parenti del pensionato. E le cose strane iniziano proprio a luglio 2015 quando il bolognese, con problemi fisici e da tempo a letto, viene trovato dalla badante, che sostituiva la titolare in quei giorni in vacanza, in stato comatoso dentro casa. Sei ore lasciato da solo, secondo le accuse, con 38-40 gradi. Era il 16 luglio.



Subito parte l’allarme, il 118 trasporta l’uomo all’ospedale dove però, il 29 di quello stesso mese muore. Un primo fascicolo viene aperto per circonvenzione d’incapace nei confronti della badante titolare, che da anni seguiva l’anziano. "Quando morì – aggiunge il legale – il pensionato firmò un testamento olografo con disposizione di lasciare tutto alla donna". Un atto in due copie e con alcune correzioni, oggi impugnato dai nipoti di Baldrati, "eredi legittimi", sostiene la parte civile. Perché quella firma venne impressa dall’88enne gravato da problemi cognitivi legati all’età e come provato da una perizia. Proprio ieri la badante-erede è stata sentita come testimone nel processo alla collega e assistita in udienza dall’avvocato Ellero Cornacchia, in quanto coimputata nell’altro procedimento: "Dove però – sottolinea il suo legale – è stata prosciolta perché il fatto non sussiste e nulla ha a che vedere con le accuse". Fuori lei, ecco le bordate alla collega che, secondo quanto emerso, le sarebbe subentrata temporaneamente nell’estate 2015 per permetterle di andare in ferie in Polonia. Nei sui confronti venne aperto un fascicolo tutto nuovo dal pubblico ministero Antonello Gustapane, con l’ipotesi di reato di abbandono di persone incapaci. Ovvero per quelle sei ore in cui l’anziano venne lasciato solo, a letto, con 40 gradi in casa. "Tutte circostanze – spiega il suo avvocato Karen Raffa – da chiarire". Si torna in aula il 5 febbraio in attesa di poter sentire la verità dell’imputata, al momento irrintracciabile in Polonia.

