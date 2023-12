Anziano perde il controllo della vettura e precipita nel dirupo

Come ogni giorno si era svegliato di buon mattino e con l’auto, che a 96 anni ancora guidava, era arrivato da Savigno, dove abitava, fino a Vergato. Questa volta, la passeggiata è però stata fatale per Domenico Bellucci. Erano circa le 8 di ieri mattina, il pensionato, al volante della sua macchina stava percorrendo la strada che attraversa località Serrini a Vergato, quando, per motivi che non sono ancora stati chiariti, ha perso il controllo della macchina, finendo per schiantarsi prima contro un albero e poi precipitando giù per la scarpata, ribaltandosi. Sono stati alcuni automobilisti, che hanno visto la terribile scena, ad allertare i soccorsi. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della compagnia di Vergato e i sanitari del 118, che una volta raggiunta l’auto hanno potuto solo constatare la morte dell’anziano.

È stato però complesso riuscire a recuperare il corpo del povero Bellucci, visto che la sua macchina si era infine bloccata in un punto impervio. Sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco che si sono calati giù per la scarpata. Una volta terminate le operazioni, la salma dell’anziano è stata subito restituita ai famigliari, per l’ultimo addio. Bellucci, che in paese conoscevano come ‘Giuachèin’ aveva lavorato una vita come agricoltore. Aveva un podere tra Savigno e Montombraro e, dopo la pensione e dopo essere rimasto vedovo, si era trasferito in paese, a vivere con la figlia e il genero.

Nicoletta Tempera