Anziano precipita dal tetto potando i rami di un albero

Potrebbe essere caduto dal tetto sul quale era salito per tagliare alcuni rami di alberi che con le loro foglie ostruivano le grondaie. E’ morto così Alessio Zironi, 79enne commerciante, titolare della ferramenta Zironi Fertex di via Emilia Ponente, a Bologna. E’ stato trovato privo di vita ieri mattina nel giardino della sua casa di via San Pancrazio, una frazione del comune di Zola Predosa tra l’abitato di Zola Chiesa e quello di Ponte Ronca. Con ogni probabilità la causa della sua morte è accidentale.

La perdita di equilibrio, oppure un malore che lo ha colto a diversi metri di altezza, sul coperto della villetta a due piani edificata a un centinaio di metri di distanza dall’incrocio di questa strada che sale da via Risorgimento verso la collina. Dal tetto sarebbe precipitato a terra, dove l’ha trovato ieri mattina già privo di vita, intorno alle otto, una signora incaricata di fare le pulizie della sua casa. La donna lo ha visto immobile e senza perdere tempo ha diramato l’allarme, chiamando i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Zola. Per l’uomo non c’era più niente da fare, così che il personale di emergenza non ha potuto che constatarne il decesso. La presenza di diverse ferite rilevate sul corpo, l’assenza di testimoni e la dinamica incerta hanno indotto gli inquirenti a disporre l’autopsia, così da fare piena luce sulla vicenda.

Pare infatti plausibile, anche sulla base degli attrezzi e del contesto nel quale è stato ritrovato il corpo, che la caduta sia avvenuta nel corso di un’operazione di taglio di rami che allungavano le loro fronde sulla falda del tetto. E non si potrebbe neppure escludere che l’incidente sia accaduto già nel pomeriggio di domenica, dal momento che l’uomo abita da solo e che a quell’ora del mattino la visibilità è ancora scarsa. Elementi sui quali potrà fare chiarezza l’esito dell’autopsia e delle indagini affidate ai carabinieri. Stupore e dispiacere è stato manifestato dai commercianti dei negozi vicini alla ferramenta che in tarda mattinata hanno appreso del decesso di Zironi.

Gabriele Mignardi