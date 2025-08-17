Anziano salvato in elicottero dopo una notte nel bosco

Ferragosto intenso per il soccorso alpino della stazione del Corno alle Scale. Nella giornata di festa il personale di turno ha infatti dovuto effettuare un doppio intervento. Tutto è iniziato alle 11 di mattina con la segnalazione di smarrimento di un 91enne. L’anziano, residente a Lizzano in Belvedere, non aveva fatto ritorno a casa dalla sera precedente, in seguito a una passeggiata sui crinali tra il Monte della Riva e la Madonna dell’Acero. La procedura di emergenza ha immediatamente condotto in zona una squadra del soccorso alpino, un elicottero del 118 e i vigili del fuoco con personale di terra e un secondo mezzo aereo. L’uomo, rimasto sempre raggiungibile via telefono, non era in grado di dare informazioni precise, a causa della stanchezza e del forte stress.

L’unico dato certo durante l’operazione di salvataggio era la quota di 1.220 metri, rilevata dall’altimetro di cui era provvisto l’escursionista. Ci sono volute diverse ore per localizzare il disperso che, finalmente, intorno alle 14, è stato individuato, valutato dal personale medico e trasportato in elicottero presso il campo sportivo di Lizzano in Belvedere. L’anziano, a parte il disagio provocato dal caldo e dalla disidratazione delle ore precedenti, non presentava particolari problemi: rivisto una seconda volta dai sanitari, ha rifiutato il ricovero ed è rientrato al proprio domicilio, accompagnato dai familiari.

Alle 14.45 il secondo allarme: all’arrivo della seggiovia direttissima, una donna di 65 anni, residente a Vergato, ha subito un doloroso trauma provocato da una caduta accidentale. La signora è stata raggiunta sul posto da un fuoristrada del soccorso alpino che, dopo l’immobilizzazione dell’arto, l’ha condotta al Cavone dove era attesa da un’ambulanza. La donna è stata trasferita, con codice di bassa gravità, all’ospedale di Porretta Terme.

Fabio Marchioni