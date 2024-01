Anziano scompare, ore di paura e ricerche

Pomeriggio di angoscia e prima del buio il ritrovamento. Emergenza a lieto fine venerdì a Crespellano per la scomparsa di un 83enne di Bazzano, ospite del centro diurno Bruno Pedrini, che all’ora di pranzo ha fatto fatto scattare l’allarme quando gli operatori si sono resi conto che non si trovava più negli spazi del servizio di via Togliatti. L’uomo, affetto da sintomi di demenza senile, si era infatti allontanato senza che nessuno se ne accorgesse. Ma la macchina dei soccorsi e della ricerca non ha perso tempo prezioso, e poco dopo decine di persone con ogni mezzo, auto, moto ed anche un elicottero, stavano già battendo a cerchi concentrici tutte le zone circostanti. Carabinieri, vigili del fuoco, volontari della protezione civile ed agenti della polizia locale. Il sindaco Ruscigno ha contribuito ad estendere la rete delle ricerche con un post sulla sua pagina social con la fotografia dell’uomo smarrito descritto nelle sue caratteristiche fisiche nello stato confusionale, indicando i recapiti telefonici per eventuali segnalazioni.

Man mano però che passava il tempo dello scomparso, che era fra l’altro uscito dai locali del Pedrini senza giacca e in abiti leggeri, non c’era traccia. Il centro abitato di Crespellano è stato battuto in ogni strada e in ogni giardino, senza trascurare locali pubblici e i dintorni delle case isolate. L’imminenza del tramonto, con un ulteriore calo delle temperature e l’oscurità aveva indotto tutti gli operatori coinvolti ad esplorare le zone più remote. Ed è stato proprio in questa fase, quando già il sole era calato, che i carabinieri della stazione di Crespellano percorrendo a piedi la via Bargellina, hanno scovato l’83enne sul fondo del fossato che costeggia la strada nella periferia dell’abitato, a qualche centinaio di metri dal centro sportivo. L’uomo, in avanzato stato di ipotermia, infangato e sfinito, era comunque riuscito a raccogliere un mazzetto di rametti secchi che nelle intenzioni gli sarebbero stati utili ad accendere un fuoco col quale riscaldarsi, anche in assenza di fiammiferi o accendino. Appena lo hanno scorto i carabinieri lo hanno assistito e chiesto l’intervento dei sanitari del 118 fermi al centro operativo. Dopo le prime cure sul posto l’uomo è stato trasportato in condizioni non gravi al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

Gabriele Mignardi